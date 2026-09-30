В порту Измаил поражен промышленный комплекс, задействованный для нужд ВСУ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил, который обеспечивал прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд армии Украины, заявили в Минобороны РФ в cреду.

"В Одесской области - производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ", - говорится в сообщении министерства.