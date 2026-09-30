В Брянской области за сутки нейтрализовали 83 БПЛА, есть погибший и пострадавший

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки 83 дронов на регион за минувшие сутки, есть погибший и раненый.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 83 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере.

В результате удара FPV-дрона по автомобилю вблизи села Замишево Новозыбковского района погиб водитель. В Климове дрон-камикадзе атаковал мужчину, тот был ранен.