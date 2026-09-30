Аэропорт Екатеринбурга задержал с утра 17 рейсов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский аэропорт "Кольцово", где с 7 утра по Москве действуют ограничения на прием и отправку самолетов, задержал 17 рейсов.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задержаны два международных рейса (в Сухум и Стамбул) и 15 внутри России, в том числе в Москву (шесть рейсов), в Сочи (три рейса), Петербург (два рейса), Саратов, Нижний Новгород, Самару, Ханты-Мансийск.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, обстановка в аэропорту спокойная, обслуживание пассажиров продолжается, однако, чтобы избежать большого скопления людей, временно ограничен вход в зону ожидания внутрироссийских рейсов.

"Как и всегда в подобных ситуациях, обеспечен доступ путешественников к питьевой воде, ожидающим рейсов пассажирам выданы коврики. В терминалах звучат объявления о действии режима ограничения", - говорится в сообщении.