Проезда в Грузию в Северной Осетии ожидают 644 грузовика

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 650 транзитных грузовых автомобилей скопились в электронной очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщается на официальном сайте системы электронной очереди.

Так, на 11:00 мск 30 сентября в очереди зарегистрировано 644 грузовика, из которых 270 находятся в "зелёной зоне".

Как сообщалось, по данным на понедельник 28 сентября, в очереди было зарегистрировано почти вдвое меньше - 370 грузовиков.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - единственном сухопутном маршруте, связывающем Россию с Грузией и Арменией.