Поиск

Гуцан призвал объединить усилия стран СНГ для возврата выведенных за рубеж активов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан высказался за объединение усилий прокуроров государств СНГ в выработке решений для возврата выведенных за рубеж активов.

"Сегодня нам предстоит обсудить тему возврата из-за рубежа активов. Ее актуальность в первую очередь обусловлена ростом транснациональной преступности", - сказал Гуцан на открывшемся в Казани под его председательством 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ.

"Незаконные доходы за короткое время перемещаются между юрисдикциями разных стран, оформляются на номинальных владельцев, конвертируются в анонимные виртуальные активы. При этом традиционные механизмы международного сотрудничества не всегда позволяют оперативно и действенно реагировать на эти вызовы", - констатировал российский генпрокурор. Ситуацию, по его словам, также усугубляет политизация вопросов оказания правовой помощи и экстрадиции со стороны руководства отдельных государств. В этих условиях, подчеркнул он, "как никогда важно объединение наших усилий для совместной выработки правовых и практических решений по противодействию нашим общим угрозам".

Выступивший на заседании представитель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ Олег Крылов отметил, что пока показатели ареста и возврата активов из-за рубежа крайне незначительны, "в современных условиях перемещение средств через несколько государственных границ занимает минуты и даже секунды, а отследить их, арестовать и вернуть потерпевшему - месяцы и годы".

Нынешнее заседание КСГП полностью посвящено единственной теме - выработке решений по возврату активов из-за рубежа. В заседании принимают участие генпрокуроры Азербайджана, Армении (в режиме видео-конференц- связи), Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, в качестве наблюдателя участвует представитель Генпрокуратуры Туркменистана. В открытии заседания принял участие раис Республики Татарстан Руслан Минниханов.

В Казани в эти дни также пройдет 24-е заседание генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, где обсудят вопросы защиты традиционных семейных ценностей и противодействия распространению деструктивного контента среди несовершеннолетних.

Генпрокуратура Александр Гуцан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Брянский губернатор сообщил о 12 пострадавших от атаки БПЛА в Трубчевске

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

 Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

Учетную запись на Госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи

 Учетную запись на Госуслугах разрешили подтверждать в салоне связи

Госдума девятого созыва начала работу

 Госдума девятого созыва начала работу

Правительство продлило до 31 октября запрет на экспорт дизтоплива для производителей

Военные РФ поразили Киевскую ГЭС и Трипольскую ТЭС в Киевской области

Нижегородца будут судить за подделку документов о преследовании соискателей политубежища

 Нижегородца будут судить за подделку документов о преследовании соискателей политубежища

В Тюменской области и ЯНАО объявили беспилотную опасность

ФАС возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12020 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов