Гуцан призвал объединить усилия стран СНГ для возврата выведенных за рубеж активов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан высказался за объединение усилий прокуроров государств СНГ в выработке решений для возврата выведенных за рубеж активов.

"Сегодня нам предстоит обсудить тему возврата из-за рубежа активов. Ее актуальность в первую очередь обусловлена ростом транснациональной преступности", - сказал Гуцан на открывшемся в Казани под его председательством 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ.

"Незаконные доходы за короткое время перемещаются между юрисдикциями разных стран, оформляются на номинальных владельцев, конвертируются в анонимные виртуальные активы. При этом традиционные механизмы международного сотрудничества не всегда позволяют оперативно и действенно реагировать на эти вызовы", - констатировал российский генпрокурор. Ситуацию, по его словам, также усугубляет политизация вопросов оказания правовой помощи и экстрадиции со стороны руководства отдельных государств. В этих условиях, подчеркнул он, "как никогда важно объединение наших усилий для совместной выработки правовых и практических решений по противодействию нашим общим угрозам".

Выступивший на заседании представитель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ Олег Крылов отметил, что пока показатели ареста и возврата активов из-за рубежа крайне незначительны, "в современных условиях перемещение средств через несколько государственных границ занимает минуты и даже секунды, а отследить их, арестовать и вернуть потерпевшему - месяцы и годы".

Нынешнее заседание КСГП полностью посвящено единственной теме - выработке решений по возврату активов из-за рубежа. В заседании принимают участие генпрокуроры Азербайджана, Армении (в режиме видео-конференц- связи), Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, в качестве наблюдателя участвует представитель Генпрокуратуры Туркменистана. В открытии заседания принял участие раис Республики Татарстан Руслан Минниханов.

В Казани в эти дни также пройдет 24-е заседание генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, где обсудят вопросы защиты традиционных семейных ценностей и противодействия распространению деструктивного контента среди несовершеннолетних.