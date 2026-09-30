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Генпрокуратура РФ сделала для партнеров инструкцию об особенностях возврата преступных активов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России подготовила для своих зарубежных партнеров пошаговую инструкцию об особенностях российского законодательства по возврату преступных активов, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на 36-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ.

"В интересах зарубежных партнеров нами подготовлено и размещено на сайте Генеральной прокуратуры специальное пошаговое руководство по возврату активов. В нем изложены особенности российского законодательства, практические рекомендации для запросов о проведении обыска, изъятия, ареста и конфискации имущества, получении показаний и передаче документов", - отметил Гуцан.

В Казани, помимо 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ, также пройдет 24-е заседание генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, где обсудят вопросы защиты традиционных семейных ценностей и противодействия распространению деструктивного контента среди несовершеннолетних. Кроме того, в рамках рабочей программы генпрокурора России запланирована целая серия двусторонних встреч с зарубежными коллегами и подписание документов, направленных на дальнейшее укрепление двусторонних контактов.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры России, мероприятия в форматах КСГП и ШОС традиционно являются важнейшими ежегодными событиями в сфере укрепления международного сотрудничества надзорных ведомств, позволяют главам прокурорских служб проводить прямые переговоры по актуальным темам, представляющим взаимный интерес.

Александр Гуцан Генпрокуратура
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