Володин призвал к консолидации для преодоления санкций

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Санкционное давление в отношении России можно преодолеть при обеспечении консолидации политических сил страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В отношении нашей страны недружественными странами введено 33700 санкций. Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее, но это возможно в том случае, еще раз хочу подчеркнуть, если обеспечена консолидация политических сил для достижения поставленных целей", - сказал он на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

"История показывает, что нашу страну извне невозможно победить, - продолжил он. - Все проблемы приходят изнутри. Либо это конфликты, предательство элит, слабость власти, поэтому нам необходимо делать выводы из этого. Мы не должны потерять нашу страну, как это было некогда в 17-м году, в 91-м году".

По его мнению, "важно делать всё для реализации повестки нашего президента, для достижения целей национального развития и, конечно, решения задач законодательного обеспечения целей специальной военной операции", что должно быть несомненным приоритетом в работе депутатов.