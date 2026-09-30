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Российские военные установили контроль над селом Егоровка в Запорожской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль село Егоровка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Егоровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никольское Запорожской области, Чаплино, Малиновка, Демурино и Коломийцы Днепропетровской области", - отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих и четыре автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Березовка, Осиново, Изюмское Харьковской области, Волчий Яр, Пришиб и Маяки Донецкой Народной Республики", - заявили в Минобороны России.

По его информации, потери украинских сил на этих участках составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Чугуево Днепропетровской области, Белозерское, Старорайское, Лидино и Роганское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По информации министерства, в зоне ответственности группировки "Центр" потери армии Украины составили более 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Краматорск, Дружковка, Семеновка, Николаевка, Василевская Пустошь и Высокоивановка Донецкой Народной Республики", - проинформировало Минобороны РФ.

По словам российских военных,украинская армия потеряла здесь за сутки свыше 195 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области", - сообщили в военном ведомстве.

Согласно его данным, потери армии Украины в зоне действий группировки составили до 35 военнослужащих ВСУ и семь автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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