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В Минобороны РФ сообщили, что армия сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сжимают кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, в течение суток установили контроль над селом Шабельное, заявили в Минобороны РФ в cреду.

"Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

"Ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерное, Рубленое и Резниково Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатнее Харьковской области", - заявило Минобороны РФ.

По его информации, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за контроль над поселком Приколотное Харьковской области.

"За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих", - сказали в российском военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны Харьковская область
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