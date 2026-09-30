В Минобороны РФ сообщили, что армия сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сжимают кольцо окружения украинской армии на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, в течение суток установили контроль над селом Шабельное, заявили в Минобороны РФ в cреду.

"Подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе решительных наступательных действий в кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

"Ведутся бои за населенные пункты Грачевка, Нестерное, Рубленое и Резниково Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатнее Харьковской области", - заявило Минобороны РФ.

По его информации, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за контроль над поселком Приколотное Харьковской области.

"За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили более 30 военнослужащих", - сказали в российском военном ведомстве.