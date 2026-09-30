Кремль подтвердил обсуждение передачи турецких С-400 в дружественную России страну

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос о возможности перемещения С-400 из Турции в одну из дружественных России стран действительно стоит на повестке дня.

"Такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты", - сказал он.

На брифинге его попросили прокомментировать недавнее заявление главы МИД Сергея Лаврова, который сказал, что Россия может рассмотреть возможность перемещения системы С-400 из Турции в одну из дружественных для себя стран.