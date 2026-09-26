Лавров отметил, что Турции известно о невозможности переместить С-400 без согласия Москвы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Турции известно, что без официального согласия невозможно перемещение российских систем С-400, Анкара к Москве не обращалась по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Системы С-400 были поставлены в комплекте с контрактом, где предусмотрено уважение полностью до конца сертификата конечного пользователя. Они прекрасно знают, что если они когда-то захотят эти системы куда-то переместить за пределы своих границ, они этого сделать не могут без нашего официального согласия", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос, даст ли Россия Турции согласие на продажу С400.

Глава МИД добавил: "Не было такого обращения к нам, не было".

Он отметил, что РФ готова рассмотреть возможности перемещения систем С-400 из Турции, но это возможно только исключительно с согласия России и только в страну, которой можно полностью доверять.

"Мы рассмотрим любое предложение, я не буду сейчас комментировать, но есть такие возможности только исключительно с нашего согласия, когда страна, куда могут быть направлены эти системы С-400, будет ответственной и будет находиться в дружеских отношениях с РФ, чтобы мы твердо знали, что никуда из этой страны эти системы не попадут", - сказал Лавров.

Так он ответил на вопрос о том, изменилась ли позиция России по системам С-400 и третьим сторонам и участвует ли Россия в проходящих переговорах.

Он отметил, что это "тем более важно нам знать, потому что множество, огромное количество случаев, когда европейцы по всему миру шастают, извините за выражение, и закупают у стран Африки, Азии, Латинской Америки, в арабском мире, закупают вооружения, которые гарантируют, что они дальше никуда не пойдут, а все равно передают это все украинскому режиму".

"Вот мы готовы будем С-400 передать такой стране, когда будет обращение, которое будет гарантированно не допускать подобного рода нарушений", - подчеркнул Лавров.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли такой страной стать ОАЭ, глава российского МИД сказал, что "мы не рассматриваем никаких опций". "Когда будет обращение, тогда мы и поймем, что наши турецкие коллеги хотят сделать конкретно", - добавил Лавров.