В Кремле прокомментировали призыв Токаева к остановке боевых действий на Украине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Конструктивные отношения России и Казахстана и их лидеров охватывают очень широкий спектр областей и позволяют обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который выступил за немедленную остановку боевых действий на Украине и возобновление переговоров.

"Действительно, мы дорожим нашими отношениями с Казахстаном, двусторонними отношениями. Это отношения стратегического партнерства, нацеленные в будущее и охватывающие очень широкий спектр областей. Также личные отношения двух президентов - близкие, конструктивные, доверительные, и это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе и вопросы, связанные с украинским урегулированием", - сказал Песков.

"Каждый раз президент Путин использует встречи для того, чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел в специальной военной операции", - добавил Песков.

Он также отметил, что в России очень высоко ценят "и признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину".