Качество воды ухудшилось в Махачкале и Хасавюрте из-за сильных дождей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Жителям Махачкалы и Хасавюрта рекомендовано употреблять кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения качества воды после обильных осадков, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Во вторник, 29 сентября, сообщалось, что оперативные подразделения ГУ МЧС по Дагестану и городские службы Махачкалы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды в связи с продолжающимися дождями.