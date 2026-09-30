Поиск

Путин пообещал выполнение всех социальных обязательств при формировании бюджета

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Социальные обязательства государства при формировании бюджета на ближайшие три года будут выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть чётко просчитаны ресурсы, сбалансированы, исходя из текущих приоритетов и стратегических целей, наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объёме социальные обязательства государства перед нашими гражданами", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Госдумы, открывающем осеннюю сессию парламента.

Президент отметил, что федеральный бюджет на следующие три года - это один из ключевых законов осенней сессии.

"Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, её уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла", - сказал он.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

В ярославском селе из-за пожара на производстве пиротехники повреждены 22 МКД

Путин заявил о необходимости сбалансированного и реалистичного федерального бюджета

Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

 Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

 Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

Брянский губернатор сообщил о 12 пострадавших от атаки БПЛА в Трубчевске

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Володин избран председателем Госдумы девятого созыва

 Володин избран председателем Госдумы девятого созыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12021 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов