Путин пообещал выполнение всех социальных обязательств при формировании бюджета

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Социальные обязательства государства при формировании бюджета на ближайшие три года будут выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть чётко просчитаны ресурсы, сбалансированы, исходя из текущих приоритетов и стратегических целей, наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объёме социальные обязательства государства перед нашими гражданами", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Госдумы, открывающем осеннюю сессию парламента.

Президент отметил, что федеральный бюджет на следующие три года - это один из ключевых законов осенней сессии.

"Следует выделить достаточные средства на решение исключительно важных демографических задач, на улучшение жилищных условий, благосостояния российских семей, прежде всего тех, где воспитывают детей. Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, её уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла", - сказал он.