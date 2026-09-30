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Уголовное дело в отношении Романа Доброхотова направлено в суд в Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного редактора интернет-издания "The Insider", признанного в России иноагентом Романа Доброхотова, сообщили в столичной прокуратуре в среду. Издание признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

Отмечается, что Доброхотов обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

По данным надзорного ведомства, "Доброхотов, являясь организатором и членом иностранной организации "The Insider" дважды привлекался к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности указанной организации".

При этом, находясь за пределами РФ, "Доброхотов продолжил поддерживать работу нежелательной организации, размещая в открытом доступе информационные материалы, затрагивающие различные события, происходящие в РФ и содержащие их негативную оценку", подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, находящегося в розыске. В отношении Доброхотова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в надзорном ведомстве.

The Insider Роман Доброхотов
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