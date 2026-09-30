Лавров на следующей неделе встретится с главой МИД Афганистана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе встретится с главой внешнеполитического ведомства Афганистана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"5 октября в Москве состоится очередное Восьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей старших должностных лиц Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и, конечно, России", - сказала она на брифинге в среду.

Она добавила, что Лавров обратится с "приветственным словом к участникам этого формата".

"Афганскую национальную делегацию возглавит министр иностранных дел, который "на полях" мероприятия проведет отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства", - сообщила Захарова.

Представитель министерства уточнила, что беседа глав МИД двух стран "будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а на заседании московского формата консультаций приоритетное внимание будет уделено вопросам взаимодействия стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также задаче укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков".

"По итогам планируется принятие совместного заявления", - заключила она.