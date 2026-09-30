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Лавров примет участие в заседании СМИД стран СНГ в Туркменистане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ в Авазе (Туркменистан), сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Министры иностранных дел подведут предварительные итоги деятельности организации в текущем году. Обсудят перспективы развития многопланового сотрудничества в формате Содружества. И особое внимание будет уделено тематике 35-летия СНГ, которое отмечается в текущем, 2026 году", - сказала она.

По ее словам, "состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня".

"По итогам встречи ожидается принятие ряда решений, направленных на наращивание взаимодействия в культурно-гуманитарной, правоохранительной сферах, повышение внешнеполитической координации в рамках СНГ", - пояснила Захарова.

Также предполагается, что министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций на будущий, 2027 год, а также согласуют дату и место следующего заседания СМИД СНГ.

"Большинство одобренных документов по традиции будут переданы на последующее рассмотрение совета глав государств СНГ, которое состоится 9 октября там же в центре Аваза, Туркменистан, и совета глав правительств СНГ - а вот оно пройдет в декабре 2026 года в Москве", - заключила Захарова.

МИД Мария Захарова СНГ Сергей Лавров Туркменистан Аваз
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