Путин выразил благодарность Кадырову за его усилия по развитию Чечни

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу победившего на выборах главы Чечни Рамзана Кадырова и пожелал ему дальнейших успехов.

"Много очень сделано в республике. Всем мы знаем, как выглядел Грозный в начале 2000-х годов, и я помню, как летал над Грозным и как многие думали над тем, чтобы перенести столицу республики в другое место. (...) За последние годы благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды Грозный преобразился так, как этого никто и не думал и никто не мечтал. Хочу поблагодарить вашу управленческую команду за это", - сказал Путин Кадырову в ходе встречи в режиме видеоконференции с избранными главами регионов РФ.

Президент пожелал Кадырову дальнейших успехов и поблагодарил "за те усилия, вклад, который чеченский народ - талантливый, трудолюбивый и очень мужественный - вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России, в борьбу за наш суверенитет и за наше будущее в рамках СВО".