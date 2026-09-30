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Путин выразил благодарность Кадырову за его усилия по развитию Чечни

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу победившего на выборах главы Чечни Рамзана Кадырова и пожелал ему дальнейших успехов.

"Много очень сделано в республике. Всем мы знаем, как выглядел Грозный в начале 2000-х годов, и я помню, как летал над Грозным и как многие думали над тем, чтобы перенести столицу республики в другое место. (...) За последние годы благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды Грозный преобразился так, как этого никто и не думал и никто не мечтал. Хочу поблагодарить вашу управленческую команду за это", - сказал Путин Кадырову в ходе встречи в режиме видеоконференции с избранными главами регионов РФ.

Президент пожелал Кадырову дальнейших успехов и поблагодарил "за те усилия, вклад, который чеченский народ - талантливый, трудолюбивый и очень мужественный - вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России, в борьбу за наш суверенитет и за наше будущее в рамках СВО".

Владимир Путин Рамзан Кадыров Чечня
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