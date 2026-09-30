В МИД РФ выступили против политизации поставок энергоресурсов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия активно участвует в выработке решений по укреплению мировой энергетической безопасности, выступает за возврат предсказуемости торговых потоков, отказ от нерыночных барьеров и политизации поставок энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о готовности Москвы инициировать обсуждение в рамках G20 мер по восстановлению безопасности судоходства и устойчивости энергопоставок

"В свою очередь устойчивость энергетических рынков и надежность поставок в этом году, конечно, в фокусе повестки форума. Прошедшая в Хьюстоне в сентябре встреча министров энергетики "Двадцатки" подтвердила, что указанный сектор является крайне чувствительным к логистическим сбоям, к искусственным искажениям. И на этом фоне Россия не просто готова, она уже активно участвует в выработке решений по укреплению мировой энергетической безопасности", - сказала она на брифинге в среду.

Захарова подчеркнула: "Считаем необходимым непредвзято принимать во внимание все воздействующие на рынки факторы. Мы выступаем за возврат предсказуемости торговых потоков, отказ от нерыночных барьеров и политизации поставок энергоресурсов, недопустимость нападения на коммерческие суда, по сути возрождения пиратства, незаконных захватов, атак на критическую инфраструктуру".

По словам официального представителя МИД РФ, сейчас "остро стоят вопросы обеспечения недискриминационного предоставления соответствующих услуг, доступа к технологиям". "Традиционно плотно и продуктивно вовлечены в дискуссии на энерготреке "Двадцатки", последовательно отстаиваем возможность использования всех видов топлива на основе принципов технологической нейтральности и равный доступ ко всем надежным источником энергии", - сказала она.

Захарова также подчеркнула, что Россия "в рамках форума продолжит работу со всеми заинтересованными партнерами, нацеленными на балансировку рынка и недопущение искусственного дефицита".