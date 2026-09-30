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Кардинал Дзуппи встретился в Москве с Ушаковым, Лантратовой и Львовой-Беловой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Специальный посланник Папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи находился 28-30 сентября в Москве с рабочим визитом и встретился в ходе поездки с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой и уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщили в МИД РФ.

"В ходе состоявшихся бесед в контексте конфликта вокруг Украины и перспектив его урегулирования обсуждались вопросы взаимодействия России и Святого Престола по гуманитарным вопросам, включая поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, воссоединение семей, "детское досье"", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в среду.

На Смоленской площади отметили, что в ходе рабочих встреч кардинала "одной из значимых тем стал гуманитарный кризис в городе Алёшки Херсонской области".

"По просьбе ватиканской стороны для кардинала Маттео Дзуппи было организовано посещение одного из мест содержания украинских военнослужащих, задержанных за противодействие специальной военной операции, в ходе которого спецпосланник папы римского смог лично пообщаться с украинцами и убедиться в строгом соблюдении Россией всех соответствующих гуманитарных норм", - заявили в министерстве.

МИД РФ Кардинал Дзуппи Юрий Ушаков Яна Лантратова Мария Львова-Белова Ватикан
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