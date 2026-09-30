Утвержден ЭПР для беспилотной спецтехники во Внуково, Пулково и еще четырех аэропортах РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило экспериментальный правовой режим (ЭПР) для эксплуатации беспилотной спецтехники на территории шести аэропортов: московского "Внуково", петербургского "Пулково", Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска.

Соответствующее постановление от 30 сентября опубликовано на портале правовой информации. В нем сказано, что ЭПР устанавливается на три года.

Проект документа был ранее вынесен на публичное обсуждение Минэкономразвития. Целесообразность установления ЭПР вызвана отсутствием в законодательстве РФ регулирования движения техники в аэропортах, "не взаимодействующей с воздушным судном напрямую", говорилось в пояснительной записке к проекту. К такой отнесена техника, выполняющая охранные, уборочные мероприятия, а также перевозку багажа (тягачи).

Опубликованный ранее проект предполагал ЭПР так же для шести российских аэропортов, но вместо "Внуково" в нем фигурировал подмосковный "Жуковский".

В утвержденный постановлением перечень участников ЭПР, помимо компаний-операторов аэропортов, вошли производители техники: "Когнитив пилот", "Петербургский тракторный завод", "КАМАЗ" и "ЭвоКарго".

Постановление также определило показатели эффективности ЭПР, среди них количество эксплуатируемой спецтехники (от 1 единицы на старте эксперимента до 21-й к его концу), а также отработанных ей моточасов (от 70 до 24218) и выполненных заданий (от 2 тыс. до 96 тыс.).