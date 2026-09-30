Подачу тепла в соцобъекты и дома начали в Наро-Фоминском округе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Подавать тепло в социальные объекты и жилые дома начали в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба местной администрации в среду.

Администрация предупреждает, что на начальном этапе запуска систем возможны завоздушивания, что может временно влиять на прогрев радиаторов в отдельных квартирах.

Ранее министерство энергетики Московской области рекомендовало муниципалитетам начать отопительный период с 1 октября. Соответствующие постановления принимают главы городских и муниципальных округов с учётом ситуации на территории и утвержденных графиков запуска.

Завершить подачу тепла во всех муниципалитетах Подмосковья планируется до 10 октября.