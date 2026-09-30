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МИД РФ назвал возможными военными целями заводы Европы, производящие оружие для Киева

МИД РФ назвал возможными военными целями заводы Европы, производящие оружие для Киева
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заводы по производству оружия для Украины, находящиеся в европейских странах, являются потенциальными военным целями для России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. И не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для украинских вооружённых сил, будут в безопасности. Кто-то считает, кто-то ошибается", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать планы Польши разместить у себя производство ракет Patriot.

Захарова отметила: "Европейские страны напрямую участвуют в украинском конфликте. Они не просто оказывают помощь, они, открывая заводы по производству вооружений и совместные компании, вовлечены по полной. И это только отдаляет урегулирование конфликта и не приближает его, как думают или как себе представляют некоторые силы в Европе".

МИД РФ Мария Захарова Европа Украина Польша
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