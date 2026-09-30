МИД РФ назвал возможными военными целями заводы Европы, производящие оружие для Киева

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заводы по производству оружия для Украины, находящиеся в европейских странах, являются потенциальными военным целями для России, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями. И не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для украинских вооружённых сил, будут в безопасности. Кто-то считает, кто-то ошибается", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать планы Польши разместить у себя производство ракет Patriot.

Захарова отметила: "Европейские страны напрямую участвуют в украинском конфликте. Они не просто оказывают помощь, они, открывая заводы по производству вооружений и совместные компании, вовлечены по полной. И это только отдаляет урегулирование конфликта и не приближает его, как думают или как себе представляют некоторые силы в Европе".