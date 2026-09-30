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Что произошло за день: среда, 30 сентября

Инцидент с самолетом Flydubai, права для водителей электросамокатов и допуск российских волейболистов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о внештатной ситуации на борту. В результате лайнер посадили в Саудовской Аравии. Как выяснилось, на борту произошла потасовка между пилотами, один из них получил ножевые ранения. По данным израильской стороны, один из пилотов, подданный Омана, ранил ножом другого пилота, подданого ОАЭ, когда попытался перехватить управление самолетом. Рассматривается версия попытки самоубийства, однако следователи не исключают террористической подоплеки случившегося. Самолет, на котором было около 150 пассажиров, посадили находившиеся на борту в рамках обучения пилоты в гражданской одежде.

- Двенадцать человек пострадали при атаке БПЛА в брянском Трубчевске. Семеро из них - студенты, один в тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Егор Ковальчук.

- Владимир Путин заявил о необходимости сбалансированного и реалистичного федерального бюджета. Президент подчеркнул, что ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы.

- Президент Латвии заявил о готовности разместить в стране ядерное оружие. По его словам, в законах страны нет юридических препятствий для размещения такого оружия.

- Направлено в суд дело нижегородца, подделывавшего документы для получения политического убежища за рубежом. По версии следствия, он на заказ изготовил фальшивый протокол об административном правонарушении и отправил его заказчику в Нью-Йорк для получения им статуса политического беженца.

- Владелец Anex Tour Нешет Кочкар задержан в Турции по делу о наркотиках и проституции. В рамках расследования помимо владельца туроператора и сети отелей Selectum были задержаны еще 17 человек. В РСТ заверили, что обязательства перед россиянами, которые приобрели туры компании Anex Tour, будут выполнены в соответствии с заключенными договорами.

- Правительство РФ намерено рассмотреть возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида.

- В СКР выступили за введение водительских прав для управления электросамокатами. Также в ведомстве считают актуальной проработку изменений, касающихся запрета движения такого транспорта по тротуарам.

- Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до турниров.

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