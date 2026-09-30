Рютте напомнил России об оборонительных целях НАТО

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В НАТО дали понять российской стороне, что цели альянса - оборонительные, заявил в Брюсселе генсек НАТО Марк Рютте.

"Мы отметили, что мы - нацеленный на оборону альянс", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как альянс отреагировал на предупреждения России, касающиеся Калининградской области.

Он не стал комментировать содержание послания российской стороны, направленного в НАТО. "Думаю, рассказывать о содержании - это их задача", - заявил генсек, имея в виду российскую сторону.

По его мнению, риска применения ядерного оружия против НАТО сейчас нет.

Также Рютте заверил, что нет данных, указывающих на то, что Россия готовит нападение на альянс. "Никаких непосредственных угроз нет. Если они будут концентрировать свои силы, то мы это увидим", - заявил он.

29 сентября представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт отвергла выраженную российской стороной обеспокоенность действиями НАТО в отношении Калининградской области.

Харт назвала доведенную до официальных лиц НАТО позицию Москвы "безответственной ядерной риторикой". Она подтвердила получение документа с позицией российской стороны и сообщила, что альянс ответил на него.

"Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, включая любую безответственную ядерную риторику", - приводит издание слова пресс-секретаря НАТО.

Она также заявила, что альянс не откажется от поддержки Украины.

Ранее посольство России в Брюсселе, которое довело до международного секретариата НАТО и МИД Бельгии российскую позицию, опубликовало в соцсети X свой комментарий по поводу "эскалации военно-политической ситуации вокруг Калининградской области странами НАТО".

"Крайне озабочены провокационными заявлениями и шагами руководства Североатлантического альянса и государств-членов НАТО применительно к Калининградской области, являющейся неотъемлемой частью Российской Федерации. Фиксируем беспрецедентный рост военной активности блока у западных границ нашей страны. Расширяются инициативы по сдерживанию мнимой "российской угрозы", включая проведение масштабных учений, в ходе которых отрабатываются наступательные действия", - говорится в публикации.

Российская сторона предупредила, отмечает посольство, что "указанный авантюристический и безответственный курс резко повышает риски прямого вооруженного столкновения с нашей страной". В позиции Москвы было подчеркнуто, что "Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории в случае попыток стран НАТО изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны".