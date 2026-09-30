Директор завода пиротехники в Ярославской области арестован из-за гибели 14 человек

Директор завода пиротехники в селе Кубринск в Переславском суде Фото: Екатерина Абрамова/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Переславский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору пиротехнического предприятия в селе Кубринск под Переславлем-Залесским, где произошел пожар и погибли 14 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ярославского областного суда в среду.

"Его заключили под стражу до 28 ноября", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, следователи предъявили гендиректору завода обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.

28 сентября при возгорании на заводе погибли 14 человек, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело. 30 сентября объявлено в регионе днем траура.



