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Задержан сотрудник Минобороны, ответственный за приемку курских оборонительных сооружений

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудника Минобороны РФ, отвечавшего за приемку оборонительных сооружений в Курской области и соседних регионах, задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил курский губернатор Александр Хинштейн.

"Накануне был задержан представитель Минобороны, ответственный за приемку оборонительных сооружений на территории Курского региона, а также соседних прифронтовых областей. По предварительным данным, он подписывал акты приемки, что называется, не глядя, то есть фактически не принимая никаких работ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 285-й УК РФ: это злоупотребление должностными полномочиями", - написал он в своем канале в Мах.

Хинштейн отметил, что правительство Курской области со своей стороны и далее намерено сотрудничать с органами правосудия.

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Ранее сообщалось, что дела, связанные со строительством оборонительных сооружений в регионе, уже привели к приговорам, в том числе, бывшим руководителям области.

В апреле экс-губернатора Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 млн рублей за получение взяток. Его бывший заместитель Алексей Дедов получил 17 лет колонии и штраф в 450 млн рублей.

В феврале бывшего руководителя Корпорации развития Курской области Владимира Лукина приговорили к девяти годам колонии по делу о растрате.

Александр Хинштейн Минобороны Курская область
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Задержан сотрудник Минобороны, ответственный за приемку курских оборонительных сооружений

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