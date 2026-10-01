Поиск

Три землетрясения подряд магнитудой до 5,6 произошли у берегов Камчатки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали сразу три землетрясения магнитудой до 5,6, произошедшие с разницей в несколько минут в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильное из землетрясений произошло в 6:21 четверга по местному времени (21:21 среды мск). Его эпицентр находился в 161 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 56 км под морским дном. По данным МЧС, в краевом центре и городе Вилючинск это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

Спустя пять минут в том же районе случилось землетрясение магнитудой 4,4, а еще через 10 минут там же произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Тревога цунами не объявлялась.

Камчатка землетрясения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тарифы ЖКХ в РФ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

В Генштабе России подчеркнули, что призывников не направят в зону СВО

Генштаб РФ заявил, что в рамках осенней кампании призовут около 120 тыс. человек

Кабмин заложил поступление в бюджет доходов от прибыли ЦБ в 2027 году в 216 млрд руб.

В проекте трехлетнего бюджета учтена индексация пенсий и пособий

Прожиточный минимум в РФ в 2027 году превысит 20,2 тыс. рублей

Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

 Организатор сообщил, что концерты Канье Уэста в октябре в РФ не состоятся

Что произошло за день: среда, 30 сентября

Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров

 Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров

Задержан сотрудник Минобороны, ответственный за приемку курских оборонительных сооружений
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов