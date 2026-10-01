Три землетрясения подряд магнитудой до 5,6 произошли у берегов Камчатки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали сразу три землетрясения магнитудой до 5,6, произошедшие с разницей в несколько минут в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Наиболее сильное из землетрясений произошло в 6:21 четверга по местному времени (21:21 среды мск). Его эпицентр находился в 161 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 56 км под морским дном. По данным МЧС, в краевом центре и городе Вилючинск это землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

Спустя пять минут в том же районе случилось землетрясение магнитудой 4,4, а еще через 10 минут там же произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Тревога цунами не объявлялась.