Правительство РФ предложило расширить доступ компаний к налоговому мониторингу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает разрешить компаниям переходить на налоговый мониторинг при выполнении любого из трех установленных Налоговым кодексом (НК) критериев, а не всех трех одновременно, как это действует сейчас, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас (согласно п. 3 ст. 105.26 НК), организация вправе подать заявление о проведении налогового мониторинга, если одновременно соблюдены три условия. Совокупная сумма НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ и страховых взносов за предыдущий год должна составлять не менее 80 млн руб. Доходы по данным годовой бухгалтерской отчетности - не менее 800 млн руб. Стоимость активов на 31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга, составляет не менее 800 млн руб. Внесенный законопроект заменяет в п. 3 ст. 105.26 НК слова "при одновременном соблюдении" на "при соблюдении одного из". Таким образом, на мониторинг смогут перейти, например, компании с активами от 800 млн руб. независимо от суммы уплачиваемых налогов.

Перечень организаций, которые вправе перейти на мониторинг без соблюдения критериев, законопроект не меняет. В него входят, в частности, резиденты ТОР и особых экономических зон, участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений, операторы лотерей.

Заявление о проведении налогового мониторинга подается не позднее 1 сентября года, предшествующего периоду мониторинга. Решение налоговый орган принимает до 1 ноября.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.