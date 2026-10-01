Советник президента РФ Алан Гаглоев попал под британские санкции

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Великобритания расширила санкционный список по России еще на 23 позиции. Так, под санкции поаал бывший президент Южной Осетии, ныне советник президента России Алан Гаглоев, говорится в документе Форин офиса.

Всем физлицам, попавшим под санкции, отныне запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране будут заморожены.

Также под санкции попали восемь судов, связанные с Россией и компания NOVATEK Gas & Power Asia Pte. На трейдинговое подразделение "НОВАТЭКа" распространен режим заморозки активов, запрета на трастовые услуги, а также транспортные санкции.