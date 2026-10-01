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Житель Шебекина ранен в результате удара БПЛА по предприятию

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине FPV-дрон ударил по предприятию, там был ранен мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Мужчину со слепыми осколочными ранениями головы, живота, предплечья и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. В здании выбиты окна и посечен фасад", - говорится в сообщении.

В результате взрыва второго дрона загорелся автомобиль, его потушили, а еще был поврежден забор частного дома.

В поселке Красная Яруга беспилотник также ударил по предприятию, повредив фасад и остекление. От атаки второго FPV-дрона повреждены кузов и стекла автомобиля.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома - выбиты окна, посечены забор и хозпостройка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 октября 2026 года Военная операция на Украине
Красная Яруга Белгородская область Шебекино
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