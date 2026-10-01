Генпрокуратура определила порядок надзора за работой с трудными подростками

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России определила порядок надзора за работой системы профилактики и работы с трудными подростками, сообщил глава ведомства Александр Гуцан, выступая с докладом на 24-м заседании генпрокуроров стран ШОС.

Он подчеркнул, что противодействие деструктивному влиянию, особенно в цифровом пространстве, не может ограничиваться одними запретами. "Важно формировать у детей стойкое непринятие идей, способных нанести вред их развитию", - отметил он.

Гуцан напомнил, что система профилактики объединяет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительные ведомства, органы опеки и попечительства, соцзащиты, образования и здравоохранения, молодежные и детские организации, которые во взаимодействии выявляют и устраняют причины и условия совершения несовершеннолетними антиобщественных действий, проводят социально-педагогическую реабилитацию детей.

"В свою очередь прокуроры осуществляют надзор за их деятельностью. Его формы и направления определены ведомственным приказом", - отметил он.

По его словам, "в ходе надзорных проверок пресекаются нарушения при ведении индивидуальной профилактической работы с трудными подростками и их родителями, организации учебного процесса и досуга".

Кроме того, сообщил Гуцан, проведенная прокурорами проверка в сфере образования позитивно повлияла на работу служб медиации в школах.

"Результаты недавней проверки органов образования и молодежной политики оказали позитивное влияние на деятельность служб медиации учебных заведений (школьная служба примирения или служба школьной медиации для урегулирования школьных конфликтов - ИФ) и сервиса "Цифровой психолог" (запущен в конце 2024 года в системе "Моя школа" на платформе "ГосТех" для дистанционной психологической помощи подросткам и их родителям - ИФ). Повысили эффективность грантовой поддержки профилактических проектов", - сообщил Гуцан.

"В школах реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на формирование у подрастающего поколения устойчивых моральных ориентиров, уважения к истории страны, институту семьи и общепризнанным нормам поведения, - сказал он. - Проведенная в этом году проверка позволила придать работе по патриотическому воспитанию молодежи более системный характер".