Замглавы МИД Алимов отметил усталость в ООН от украинского сюжета

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Александр Алимов сообщил, что в ООН чувствуется усталость от темы украинского конфликта, а активность Европы и Украины на площадке организации не имеет ничего общего со стремлением к урегулированию конфликта, направлена на эскалацию и попытку оказать давление на членов Генассамблеи.

"Чувствуется, конечно же, усталость от украинского сюжета и какое-то нарастающее раздражение о том, что он навязывается мировому большинству, внимание которого справедливо привлечено и к другим конфликтам, и к другим вызовам, и к другим задачам, стоящим перед странами", - сказал он на пресс-конференции.

По его мнению, "всем все более очевидно становится, что вот такая подобная украинская и европейская активность ничего общего с подлинным стремлением к урегулированию конфликта не имеет, наоборот, направлена на дальнейшую эскалацию и попытку оказать давление на членов Генеральной ассамблеи"

Он считает, что говорить о роли Секретариата ООН в вопросе урегулирования сложно, пока "не будут говориться слова о коренных причинах этого конфликта".