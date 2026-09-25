Гутерриш и Лавров обсудили украинский конфликт и его глобальные последствия

Сергей Лавров и Антониу Гутерреш во время встречи "на полях" недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи "на полях" Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обсудили украинский конфликт, сообщили в офисе генсека.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили конфликт на Украине, включая его глобальные последствия", - говорится в публикации.

В российском внешнеполитическом ведомстве в свою очередь отметили, что Лавров "акцентировал важность выверенного реформирования ООН в целях её адаптации к реалиям многополярного миропорядка, обеспечения значительно более широкого представительства в Секретариате граждан стран Мирового большинства, исполнения ооновцами своих обязанностей в беспристрастном и равноудалённом ключе."

Кроме того, Лавров передал Гутерришу доклад о фальсификации Киевом событий в Буче, потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов инсценировки, добавили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и Гутерриша "на полях" 81-й сессии ГА началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате.