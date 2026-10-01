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Здания Рязанского кремля перешли в собственность епархии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях передало Рязанской епархии Русской православной церкви объекты архитектурного ансамбля Рязанского кремля, сообщила пресс-служба ведомства.

В собственность религиозной организации перешли здание торгового корпуса Архиерейского дома, гостиница "Черни" и дворец Олега (Архиерейский дом).

Ранее имущественный комплекс, расположенный в Рязани, находился в оперативном управлении ФГБУК "Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник".

Дворец Олега - памятник культуры федерального значения. Здание было построено в 1653-1655 годах для размещения Рязанского епархиального управления, комитета Православного миссионерского общества и проживания правящего архиерея.

Торговый корпус был возведен в конце XVIII века - начале XIX века для нужд, связанных с управлением и обслуживанием Архиерейского дома.

Гостиница "Черни" (бывшие амбары) построена в XVII веке для хранения зерна и других запасов.

Рязань Росимущество Рязанский кремль Рязанская епархия
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