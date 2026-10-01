Мишустин сообщил о сформированном в ЕАЭС портфеле из 23 кооперационных проектов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в настоящее время изучают совместную реализацию 23 кооперационных проектов в сфере промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Иннопром. Белоруссия".

"Важно продолжить укреплять сотрудничество компаний государств Евразийского экономического союза. Очень хорошим стимулом для этого стал запуск наднационального механизма поддержки проектов промышленной кооперации. Сформирован портфель из 23 таких проектов, из них восемь уже одобрены и реализуются с участием предприятий всех стран "пятерки", - заявил он.

Уже запущенные с использованием механизма софинансирования из бюджета ЕАЭС проекты относятся к железнодорожному, сельскохозяйственному и специальному машиностроению, напомнил Мишустин. В частности, речь идет об организации выпуска стрелочной продукции для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, запуске производства компонентов для железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные поезда, расширении мощностей для создания промышленного холодильного оборудования, строительстве предприятия по производству лаков и покрытий.

"Необходимое финансирование для их поддержки уже предусмотрено в бюджете нашего Евразийского экономического союза", - подчеркнул Мишустин.