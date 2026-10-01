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Президент РФ выступил за трехстороннюю встречу с участием лидеров США и Китая

Но необходимо понять, какова будет повестка, считает президент РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает возможность проведения трехсторонней встречи с лидерами Китая и США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается возможной трехсторонней встречи, я знаю, что в средствах массовой информации об этом говорится. Мы только за", - сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Путин отметил, что для начала нужно сформировать потенциальную повестку.

"Нужно понять, какова будет повестка дня любых двусторонних встреч. О чем мы будем говорить. Но в целом любой диалог только на пользу", - сказал президент.

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