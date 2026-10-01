Путин выразил беспокойство из-за планов милитаризации Японии на фоне желания РФ сотрудничать

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией, но Москву беспокоят планы по милитаризации и созданию военно-политических боков в регионе, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Я вижу российско-японские отношения хорошими, добрососедскими и наполненными конкретным содержанием, о котором вы сейчас сказали: экономика, экология, совместные научные исследования и так далее", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что за последние два года в позиции РФ в отношении Японии ничего не поменялось.

"Но поменялось отношение Японии к России. Не мы же ввели санкции в отношении Японии, это Япония ввела санкции в отношении Российской Федерации. Более того, мы слышим достаточно жесткие заявления со стороны некоторых японских руководителей первого ранга. Мы же себе ничего подобного не позволяли, не делали этого", - отметил президент РФ.

И добавил: "Мы заинтересованы в сотрудничестве с Японией. Нас в то же время беспокоят планы милитаризации Японии. Не могу об этом не сказать. Нас беспокоит политика, связанная с созданием военно-политических блоков в регионе. Я обязан об этом сказать".

При этом глава государства заметил, что после преодоления сегодняшних трудностей Россия видит отношения с Японией как добрососедские и взаимовыгодные.

"И у нас есть области, которые представляют взаимный интерес. Кстати говоря, ряд крупных японских компаний, несмотря на все сложности политического характера, продолжали и продолжают работать в России. И несмотря на явно недружественные шаги японского правительства, мы не только не мешаем нашим японским партнерам, мы поддерживаем, так же, как и поддерживаем всех, кто продолжает сотрудничать с Российской Федерацией. И намерены, готовы так же себя вести в будущем", - сказал Путин.

Он выразил надежду на то, что "и со стороны японского политического правящего класса, со стороны Японии такой же настрой на взаимную совместную работу в интересах обеих стран, возобладает".