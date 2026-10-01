Президент РФ сообщил о модернизации ядерных сил более чем на 98%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия активно развивает свои ядерные силы, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы развиваем свои ядерные силы. У нас ракетные войска стратегического назначения, я уже говорил об этом, чуть ли не на 98 с лишним процентов являются современными", - сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, "такого уровня современности ни у одной ядерной державы нет".

"Это планирующий блок, который уже несколько лет назад появился, это новая совсем система преодоления ПРО, оружие средней дальности, высокотехнологичное, самое современное", - сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что Россия понимает необходимость сдерживающих механизмов.