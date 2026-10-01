Путин объяснил существенное замедление инфляции в РФ мерами по охлаждению экономики

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Существенное снижение инфляции в РФ является позитивным результатом принимаемых мер по охлаждению экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также выразил уверенность, что планы Минфина по снижению дефицита федерального бюджета, который в этом году ожидается в размере 3,2% ВВП, а в 2027 году – 2,2% ВВП, будут выполнены.

"Дефицит бюджета в этом году 3% ВВП. В следующем году, я уверен, будет 2%", - сказал он.

"Да, у нас были проблемы с инфляцией. Мы раскрутили экономику, перегрели ее. И мы сознательно пошли на то, чтобы ее охладить, понимая, что это приведет к сокращению инвестиций на фоне роста ставок, всем это было понятно", - отметил Путин.

"Главное не переохладить экономику, об этом все говорят, спорят с ЦБ. Можно спорить, эта дискуссия полезная, но всё-таки у нас была двузначная инфляция в прошлом году – 10,5% (весной 2025 года - ИФ), а в этом году 6 с небольшим (на конец сентября в районе 6,3% - ИФ), в два раза почти меньше. Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну, конечно", - заявил президент.

"То есть есть свои сложности, но мы их проходим. И макроэкономические показатели говорят о том, что экономика здоровая, финансовая система, экономические институты работают устойчиво", - сказал Путин.