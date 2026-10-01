Президент РФ заявил, что нейтральный статус Украины остается среди российских целей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Темп продвижения российских войск на Украине нарастает, но РФ хотелось бы прекратить конфликт при помощи мирных переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только за сентябрь Россия поставила под контроль 1301 кв. км, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущий месяц. И темп движения наших войск нарастает. Но нам бы хотелось всё это как можно быстрее прекратить с помощью мирных переговоров.", - сказал в среду он на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Путин добавил, что нейтральный статус Украины остается среди целей РФ.

"Потому что, получая независимость, Украина приняла декларацию, в которой написано, что она нейтральное государство. Мы всегда, с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина – нейтральное государство", - сказал Путин.