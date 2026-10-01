Путин отметил готовность РФ к переговорам по Украине с учетом российских интересов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова к началу переговоров по украинскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми и для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России", - сказал Путин, выступая на заседании клуба "Валдай" в четверг.

Вместе с тем, продолжил Путин, в Киеве, похоже, "просто нет желания приостанавливать эти боевые действия".

"Вот они нам забрасывали предложение начать, возобновить, – не мы приостановили переговорный процесс, с той стороны, с украинской приостановили, - ну, сейчас, в последнее время, имея в виду ситуацию на поле боя, забросили к нам просьбу восстановить переговорный процесс", - сказал Путин.

РФ согласилась сделать это после выборов в Госдуму, но украинская сторона ударами с воздуха попыталась сорвать избирательный процесс, отметил Путин.

"Мы готовы к мирным переговорам, но с учетом национальных интересов России", - подчеркнул Путин.