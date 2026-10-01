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Седьмая Московская неделя моды завершилась в показом российского дизайнера Игоря Гуляева

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московская неделя моды завершилась в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж", заключительный день седьмого сезона объединил 13 показов дизайнеров из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга и Кении, передает корреспондент "Интерфакса".

Открыли финальную программу молодые дизайнеры - ученики Школы моды Сергея Сысоева в Университете им. Косыгина. В своих коллекциях студенты исследуют влияние кинематографа на образ современного человека.

"Могу сказать, что участие в таких показах - отличный буст для молодых дизайнеров. (...) Появляются и реальные заказы от клиентов. Это очень радует и подталкивает развиваться дальше", - сказала студентка Школы моды Сергея Сысоева Юлия Бронникова.

Бренд Novikova Dsgn из Иваново представил в четверг коллекцию "Ситцевые ночи". Свою линейку показали дизайнер из Иваново Александр Смирницкий и Arngoldt из Санкт-Петербурга с коллекцией вечерних платьев.

Помимо этого, прошли показы московских дизайнеров Alina Assi, Меха Екатерина, Kiri, Alexandra Serova. Victoria Andreyanova продемонстрировала многослойные платья и туники-трансформеры, 404 Not Found - коллекцию Wild Roses.

В заключительный день также состоялся необычный показ "Зубастая няня" от Энтайер Филм Студио: на подиум вышли актеры одноименного фильма в образах своих персонажей.

По традиции седьмой сезон Московской недели моды завершил масштабный показ ведущего российского дизайнера Игоря Гуляева, который представил коллекцию "Наследие".

Эксперты индустрии провели в завершающий день четыре лекции о ДНК бренда, балансе между творчеством и менеджментом и выборе индустрии моды между новыми лицами и старыми именами.

Московская неделя моды проходила с 26 сентября по 1 октября.

Всего в рамках седьмого сезона было проведено почти 100 показов, участие в которых приняли свыше 350 дизайнеров из 24 регионов России и других стран, включая Китай, Турцию, Казахстан, Индию, Испанию и США.

Восемь показов провели около 100 студентов профильных российских учебных заведений, таких как Институт искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и Национальный институт дизайна.

Также в ЦВЗ "Манеж" в рамках Московской недели моды прошел коллективный показ проекта по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве", где гости смогли увидеть около 50 образов от более чем 35 дизайнеров - среди них Vassa&Co, Solangel, Eve&Esther, Lesel, Grannys, Kolesman, Vera Yakimova, Igor York, Ciao, Сocca и другие. Концепцией показа стала тема "Ваш город - ваш подиум" - история о гардеробе современного горожанина, который легко подстраивается под ритм большого города и разные планы в течение дня.

На показе бренда Solangel было продемонстрировано платье, в котором актриса Мерил Стрип появилась в фильме "Дьявол носит Prada 2".

В программе недели также были фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts, маркет, шоурум, лекторий.

С 28 по 30 сентября в рамках Московской недели моды в концертном зале "Зарядье" состоялся четвертый международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он объединил экспертов индустрии более чем из 60 государств - от Бразилии и ЮАР до Вьетнама и Марокко. Деловую программу посвятили новым трендам на рынке, поддержке локальных брендов и привлечению инвестиций, роли традиционных ремесел и культурного наследия в современной моде, использованию искусственного интеллекта, технологичным материалам и другим темам.

"За четыре сезона Саммит моды БРИКС+ объединил представителей более 100 стран - половины государств мира. Ежегодно участники форума обсуждают ключевые для отрасли вопросы. На этот раз основной темой стало влияние глобальных экономических, социальных и технологических трансформаций на модную индустрию", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Неделя моды в Москве охватила еще порядка 15 площадок, включая Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Петровский путевой дворец и Всероссийский музей декоративного искусства.

Вьетнам БРИКС Зарядье ЦВЗ "Манеж" Игорь Гуляев
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