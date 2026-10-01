США попросят Европу использовать стратегические запасы дизеля

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон обратится к Европе с просьбой высвободить часть своих стратегических запасов дизельного топлива, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.

Согласно американским СМИ, Райт отметил, что Европа может помочь нормализовать ситуацию с ростом цен на дизель в мире. По его словам, он "вполне уверен", что европейские страны пойдут на этот шаг.

Кроме того, он добавил, что "существует высокий шанс того, что мы достигли пиковых цен, и далее мы, практически наверняка, увидим снижение цен на дизель".

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом прорабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива в попытке снизить цены на энергоносители на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США. Но затем источник The Hill отметил, что Белый дом считает неточными сообщения СМИ о планах ввести такой запрет в США.