Поиск

Жильцов соседнего с горящим особняком здания в Санкт-Петербурге эвакуировали

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Жителей из примыкающего к горящему особняку дома эвакуировали, сообщает администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в своих соцсетях.

"Эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что оперативные службы продолжают работу на месте возгорания нежилого здания.

Как отмечают очевидцы, пожарные начали пролив эвакуированного жилого здания.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку после возгорания особняка Миллера рядом с Исаакиевским собором. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.

Санкт-Петербург Адмиралтейский район Исаакиевский собор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

 Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

США решили ввести санкции против сети А7 в рамках давления на Иран

Исторический особняк горит у Исаакиевского собора в Петербурге

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

 Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

Путин предупредил, что РФ при нападении на любой свой регион применит весь арсенал вооружений

Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

 Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

 Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

 Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

Минфин планирует привлечь в IV квартале от размещения ОФЗ 2,45 трлн рублей
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12038 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов