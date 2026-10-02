Жильцов соседнего с горящим особняком здания в Санкт-Петербурге эвакуировали

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Жителей из примыкающего к горящему особняку дома эвакуировали, сообщает администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в своих соцсетях.

"Эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что оперативные службы продолжают работу на месте возгорания нежилого здания.

Как отмечают очевидцы, пожарные начали пролив эвакуированного жилого здания.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку после возгорания особняка Миллера рядом с Исаакиевским собором. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров.