Поиск

Учителем года стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения победителей профессиональных конкурсов в сфере образования состоялась 1 октября в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент "Интерфакса".

"Вместе с родителями вы самые главные люди для детей и взрослых, потому что ваш труд позволяет не только учить читать и писать, вычитать и умножать, но и формулировать свои мысли, навыки критического мышления и - самое главное - любить свою Родину и семью" - поздравил вице-премьер РФ Чернышенко учителей с приближающимся профессиональным праздником.

Чернышенко и помощник президента РФ Владимир Мединский вручили главный приз самого масштабного конкурса среди педагогов "Учитель года России". "Большого хрустального пеликана" получил Алексей Морозов из Тверской области. Госкорпорация "Росатом" подарила Морозову участие в научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний" на Северный полюс.

Согласно постановлению правительства России, победитель конкурса "Учитель года России" также получит денежное поощрение в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей. Для победителей конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Первый учитель" и "Сердце отдаю детям" установлены призовые выплаты в размере 200 тыс. рублей каждая.

Победителем конкурса "Первый учитель - 2026" стала Светлане Соколова из Нижегородской области.

"Мы будем все делать для того, чтобы повышать престиж профессии педагога, все необходимое для поддержки учителей", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Награду "Директор года России - 2026" получил Николай Бутов из Белгородской области, а "Воспитатель года России - 2026" - Елена Бербина из Республика Татарстан". "Советником года России - 2026" стала Яна Илиеш, представитель Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова из Нижегородской области.

Главный приз конкурса "Сердце отдаю детям - 2026" получила Эльвира Рамазанова из Челябинской области.

Торжественная церемония сопровождалась концертной программой. Кравцов вместе с педагогами разных лет и народным артистом России Денисом Майдановым исполнили песни "Учитель" и "Мы желаем счастья вам".

Алексей Морозов Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

 Загоревшийся в центре Петербурга особняк не эксплуатировался

США решили ввести санкции против сети А7 в рамках давления на Иран

Исторический особняк горит у Исаакиевского собора в Петербурге

Что произошло за день: четверг, 1 октября

Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

 Путин оценил в 1% ВВП ущерб от ударов по российским НПЗ

Путин предупредил, что РФ при нападении на любой свой регион применит весь арсенал вооружений

Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

 Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

 Путин заявил, что рано или поздно придется договариваться об основах нового мироустройства

Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

 Bloomberg узнал о планах Турции и ООН организовать переговоры РФ и Украины

Минфин планирует привлечь в IV квартале от размещения ОФЗ 2,45 трлн рублей
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12038 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов