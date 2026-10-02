Учителем года стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения победителей профессиональных конкурсов в сфере образования состоялась 1 октября в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент "Интерфакса".

"Вместе с родителями вы самые главные люди для детей и взрослых, потому что ваш труд позволяет не только учить читать и писать, вычитать и умножать, но и формулировать свои мысли, навыки критического мышления и - самое главное - любить свою Родину и семью" - поздравил вице-премьер РФ Чернышенко учителей с приближающимся профессиональным праздником.

Чернышенко и помощник президента РФ Владимир Мединский вручили главный приз самого масштабного конкурса среди педагогов "Учитель года России". "Большого хрустального пеликана" получил Алексей Морозов из Тверской области. Госкорпорация "Росатом" подарила Морозову участие в научно-просветительской экспедиции "Ледокол знаний" на Северный полюс.

Согласно постановлению правительства России, победитель конкурса "Учитель года России" также получит денежное поощрение в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей. Для победителей конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Первый учитель" и "Сердце отдаю детям" установлены призовые выплаты в размере 200 тыс. рублей каждая.

Победителем конкурса "Первый учитель - 2026" стала Светлане Соколова из Нижегородской области.

"Мы будем все делать для того, чтобы повышать престиж профессии педагога, все необходимое для поддержки учителей", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Награду "Директор года России - 2026" получил Николай Бутов из Белгородской области, а "Воспитатель года России - 2026" - Елена Бербина из Республика Татарстан". "Советником года России - 2026" стала Яна Илиеш, представитель Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова из Нижегородской области.

Главный приз конкурса "Сердце отдаю детям - 2026" получила Эльвира Рамазанова из Челябинской области.

Торжественная церемония сопровождалась концертной программой. Кравцов вместе с педагогами разных лет и народным артистом России Денисом Майдановым исполнили песни "Учитель" и "Мы желаем счастья вам".