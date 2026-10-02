Пожар в историческом особняке в центре Петербурга и примыкающем здании локализован
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Возгорание в особняке Миллера и примыкающем к нему здании на Исаакиевской площади в Петербурге локализовано, сообщила пресс-служба городского главка МЧС в пятницу.
"2 октября в 00:40 локализация, отказ номеру 3, ранг пожара понижен до номера 2", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали, добавили в ведомстве.
Вечером в четверг начался пожар в неэксплутируемом здании на Исаакиевской площади, 3 рядом с Исаакиевским собором. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м и перекинулся на примыкающее здание, где загорелась обрешетка кровли на 250 кв. м.
К тушению привлечены 165 человек и 37 единиц техники.
На Исаакиевской площади, 3 расположен особняк Миллера постройки второй половины XIX века.
ГСУ СКР по Петербургу организовало проверку в связи с пожаром.