Корабль Балтфлота прибыл в Танзанию в рамках штурманского похода

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" в рамках штурманского похода совершил заход в танзанийский порт Дар-эс-Салам, в порту на берег сошли танзанийские курсанты, обучавшиеся в России военно-морскому делу, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.

"13 курсантов из Танзании, обучающиеся военно-морскому делу в России, завершили штурманскую практику на корабле и сошли в порту Дар-эс-Салам", - говорится в сообщении.

Кроме того, в порту состоялась церемония встречи экипажа корабля, в которой приняли участие представители российского военно-дипломатического корпуса в Танзании. С танзанийской стороны корабль встретили представители ВМС Танзании и курсанты Военно-морской академии.

Также корабль посетил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.

По информации Балтфлота, штурманский поход учебного корабля "Перекоп" стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. В общей сложности кораблю предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль. Весь маршрут проходит по Северному морскому пути, четырем океанам, 14 морям, 23 проливам и девяти заливам.