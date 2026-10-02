В Азербайджане завершились военные учения "Сила единства - 2026"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совместные военные учения Азербайджана, Турции и Узбекистана "Сила единства - 2026", проходившие в учебных центрах "Гызылгая" в Карабахском экономическом районе, "Карабахлар" в Нахчыванской Автономной Республике и на учебном полигоне "Бёюк Зиря" в азербайджанской акватории Каспийского моря, завершились.

Как сообщает сайт Минобороны Азербайджана, учения, участниками которых были военнослужащие трех стран, а представители девяти стран выступали в качестве наблюдателей, способствовали обмену опытом между военнослужащими, повышению боевой подготовки и расширению дружественных связей.

Было подчеркнуто, что в ходе выполнения задач на местности со сложным рельефом, в обстановке, максимально приближенной к условиям реального боя, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм, тактическую грамотность и слаженность действий, достойно справившись с поставленными задачами.