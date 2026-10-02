Над Воронежской областью за ночь уничтожено 62 БПЛА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении с вечера четверга 62 беспилотников в регионе.

"Всего вечером 1 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона в своем канале в Мах утром в пятницу.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.