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Над Воронежской областью за ночь уничтожено 62 БПЛА

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении с вечера четверга 62 беспилотников в регионе.

"Всего вечером 1 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата", - написал глава региона в своем канале в Мах утром в пятницу.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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